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Любомир не зіграє у наступному чемпіонаті України

Сьогодні 10:40 145 0
Клуб розвиватиметься далі без професійного футболу
Любомир не зіграє у наступному чемпіонаті України
#Любомир

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Любомир (Ставище) не зможе продовжити боротьбу у Другій лізі.

Про це заявив головний тренер команди Вадим Лазоренко.

"З об'єктивних причин керівництво клубу в особі президента Джужика Леоніда Петровича ухвалило рішення, що ФК Любомир не гратиме у Другій лізі у сезоні-2022/23. Також не братиме участі у своїх змаганнях молодіжний склад U-19. Проект ФК "Любомир" залишається і розвиватиметься далі, але, на жаль, поки що без професійного футболу!

Це був перший сезон молодої команди, яка почала писати свою історію на професійному рівні. Клуб з різних причин виявився не готовим до чемпіонату, команду штормило і, як наслідок, останнє місце у групі після 11 поразок поспіль. Але якісна гра на фініші першого кола з лідерами групи та перші набрані очки вселили впевненість у керівників, гравців та тренерів команди.

Не було сумнівів, що завдання збереження прописки у професійному футболі буде виконане! Але війна внесла свої корективи… ФК Любомир обов'язково повернеться до професійного футболу найближчим часом. Я радий, що був частиною історії клубу! Успіхів усім нам, здоров'я та миру!", - зазначив Лазоренко.

На момент зупинки чемпіонату України Любомир посідав останнє місце у групі А.

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