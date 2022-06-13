Кімміх готовий залишити Баварію

Німецький півзахисник розглядає варіант зі зміною клубу

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх відкритий до пропозицій від іноземних клубів до найближчого літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Goal.

Німецький футболіст хоче отримати новий виклик в іншому чемпіонаті.

Йозуа Кімміх у поточному сезоні провів 39 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами та 12 результативними передачами.

Нагадаємо, що між Кімміхом та Баварією були проблеми через те, що Йозуа не хотів вакцинуватися від коронавірусу.

Раніше Баварія готує трансфер Кейна.