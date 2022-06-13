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Кімміх готовий залишити Баварію

Сьогодні 13:24 206 0
Німецький півзахисник розглядає варіант зі зміною клубу
Кімміх готовий залишити Баварію
Фото Getty Images
#Баварія

Джерело - football.ua.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх відкритий до пропозицій від іноземних клубів до найближчого літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Goal.

Німецький футболіст хоче отримати новий виклик в іншому чемпіонаті.

Йозуа Кімміх у поточному сезоні провів 39 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами та 12 результативними передачами.

Нагадаємо, що між Кімміхом та Баварією були проблеми через те, що Йозуа не хотів вакцинуватися від коронавірусу.

Раніше Баварія готує трансфер Кейна.

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