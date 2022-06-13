Кімміх готовий залишити Баварію

Джерело - football.ua.
Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх відкритий до пропозицій від іноземних клубів до найближчого літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Goal.
Німецький футболіст хоче отримати новий виклик в іншому чемпіонаті.
Йозуа Кімміх у поточному сезоні провів 39 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами та 12 результативними передачами.
Нагадаємо, що між Кімміхом та Баварією були проблеми через те, що Йозуа не хотів вакцинуватися від коронавірусу.
Раніше Баварія готує трансфер Кейна.