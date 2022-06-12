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Кондраков залишив Рух

Сьогодні 18:10 82 0
Гравець за три роки забив 24 голи
Кондраков залишив Рух
#Рух, #Данііл Кондраков

Джерело - ФК Рух.

Нападник Данііл Кондраков залишив львівський Рух після трьох років виступів за жовто-чорних. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Талановитий гравець приєднався до команди у квітні 2019-го року, перейшовши з кропивницької Зірки, та був одним з тих, хто допоміг Руху здобути омріяну путівку в УПЛ. В історичному для жовто-чорних сезоні, за підсумками якого рухівці підвищилися в класі, Данііл став одним з найкращих бомбардирів Першої ліги, забивши 11 голів.

У дебютному для львів’ян сезоні в УПЛ Кондраков також продемонстрував свій неабиякий нападницький хист, записавши до свого активу 6 забитих м’ячів - найкращий результат у команді. Один з найяскравіших перформенсів форварда Руху - матч у Кубку України проти Миколаєва: тоді Кондраков оформив хет-трик. Загалом же за три роки Данііл 73 рази одягав футболку жовто-чорних та забив 24 голи, що є другим показником серед усіх бомбардирів у історії клубу.

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