Маліновський: Пятов - справжній капітан, легенда

Автор першого голу у ворота збірної Вірменії (3:0) Руслан Маліновський поділився враженнями від матчу.

"Тактично суперник в обороні дуже непогано грає. Насичують, а при відкритому м’ячі відскакують назад добре. Було важко забити. Те, що я Саші Караваєву казав вже три гри - котити під себе. Він перший раз покотив і ми забили м’яч.

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Вважаю, коли був рахунок 1:0, гра була ще відкрита. Але при 2:0 Вірменії було важко повернутися. Караваєв провів на рівні гру, вітаю його. Важливо відновитися, наступна зустріч важливою буде.

Колись було таке покоління, що молодим футболістам було дуже важко. Якби в мій час було більше таких, як Андрій Пятов, можливо, я й раніше зміг би заграти на високому рівні. Він завжди підтримує, допомагає. Справжній капітан, легенда українського футболу. Для кожного зіграти 100 матчів за збірну - велика гордість", - зазначив Маліновський.