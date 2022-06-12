Дані Алвес хоче залишитись у Барселоні

Джерело - sport.ua.
Дані Алвес, контракт якого з Барселоною спливає наприкінці червня, хоче залишитися у клубі.
Про це повідомляє Sport.es.
Нової угоди 39-річному бразильцеві каталонський клуб поки що не пропонував.
Алвес готовий чекати на пропозицію Барселони до останнього. Гравець знає про плани каталонців підписати на його позицію Сесара Аспілікуету з Челсі. Головний шанс Алвеса залишитись - невизначене майбутнє Сержіньо Деста.
Нагадаємо, Дані Алвес повернувся до Барселони у листопаді минулого року. На його рахунку 1 гол та 3 асисти у 16 матчах у всіх турнірах.
Раніше Барселона зацікавлена у трансфері оборонця Шахтаря.