Захисник Динамо Ілля Забарний може коштувати 50 млн євро через кілька років.

Про це заявив колишній тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Забарний - хороший гравець, серйозно ставиться до футболу, повинен рости. Якісно грає у відборі, в повітрі, в передачах. Його повинні обов’язково купити".

Актуально: Динамо запросило в Тоттенгема 30 млн євро за Забарного

"Думаю, що він коштує дорожче 30 млн. Видно, що це футболіст. Причому, одразу. Здорово грає, є швидкість. Потрібно продавати - у нього буде зовсім інший настрій і мотивація. Звісно, за безцінок віддавати не варто - через рік-два Забарний коштуватиме 50 мільйонів євро", - відповів Сабо.