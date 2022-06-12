Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Вчора 17:57 1034
Тампа-Бей переграла Рейнджерс та вийшла до фіналу Кубка Стенлі
Сьогодні 08:28 267
Зінченко зацікавив Барселону
Вчора 23:56 765
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:43 1253
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Вчора 21:40 670
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Вчора 20:56 2077
Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа
Вчора 19:25 428
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
Вчора 19:09 420
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією
Вчора 18:39 1115
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Вчора 18:15 541
Прямі трансляції

Сабо: Забарний коштує дорожче, ніж 30 мільйонів євро

Сьогодні 13:33 144 0
Екстренер збірної України оцінив рівень захисника Динамо
Сабо: Забарний коштує дорожче, ніж 30 мільйонів євро
#Ілля Забарний, #Тоттенгем

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо Ілля Забарний може коштувати 50 млн євро через кілька років.

Про це заявив колишній тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Забарний - хороший гравець, серйозно ставиться до футболу, повинен рости. Якісно грає у відборі, в повітрі, в передачах. Його повинні обов’язково купити".

  АктуальноДинамо запросило в Тоттенгема 30 млн євро за Забарного

"Думаю, що він коштує дорожче 30 млн. Видно, що це футболіст. Причому, одразу. Здорово грає, є швидкість. Потрібно продавати - у нього буде зовсім інший настрій і мотивація. Звісно, за безцінок віддавати не варто - через рік-два Забарний коштуватиме 50 мільйонів євро", - відповів Сабо.

Нагадаємо, Тоттенгем зацікавився Забарним.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Вірменія 3:0. Як це було Україна - Вірменія 3:0. Як це було 7696
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй 1253
Тренеру Вірменії не переклали питання про війну в Україні на пресконференції Тренеру Вірменії не переклали питання про війну в Україні на пресконференції 1247
Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії 2252
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй 4622
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками 2077
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40018
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10591 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25437 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30506
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11791
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58378