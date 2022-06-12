Салах: Золотий м’яч - моя пріоритетна ціль

Нападник Ліверпуля розповів про свою головну мету

Джерело - This is Anfield.

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах має намір здобути Золотий м'яч.

Про це він розповів у інтерв'ю France Football.

"Я хочу, щоб мене визнали найкращим футболістом у світі. Золотий м’яч - мій пріоритет в списку поставлених цілей. Хочу стати другим в історії африканцем після Джорджа Веа, кому вдавалося перемогти в номінації".

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"Цього року проти мене може зіграти програш у фіналі ЛЧ Реалу, навіть якщо я провів цей матч добре. Але це не скасовує всіх моїх досягнень за попередні місяці. Дочекаймося голосування. Якщо не вдасться цього року, то зроблю все можливе наступного", - сказав Салах.

Раніше повідомлялося, що Салах домовився з Барселоною про перехід на правах вільного агента.