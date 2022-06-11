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Де Дзербі хоче зрозуміти ситуацію з Шахтарем

Сьогодні 21:11 138 0
Італієць не поспішає приймати жодних рішень про своє майбутнє
Де Дзербі хоче зрозуміти ситуацію з Шахтарем
#Шахтар, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, незважаючи на чутки про інтерес до нього з боку Галатасарая, не виявляє переконання, що переїзд до Туреччини є для нього правильним вибором.

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

У Галатасараї Де Дзербі обіцяють повний карт-бланш для роботи на трансферному ринку та сезон для побудови нової команди, але італієць обрав вичікувальну тактику.

Зазначається, що Де Дзербі хоче зрозуміти ситуацію, в якій опиниться Шахтар наступного сезону, лише після чого ухвалить рішення щодо свого майбутнього.

Раніше Йовичевич може замінити Де Дзербі в Шахтарі.

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