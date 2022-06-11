Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Сьогодні 17:57 705
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Сьогодні 21:40 101
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Сьогодні 20:56 519
Збірна Ірландії впевнено переграла Шотландію: результати матчів Ліги націй
Сьогодні 20:54 348
Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа
Сьогодні 19:25 171
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
Сьогодні 19:09 197
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією
Сьогодні 18:39 629
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Сьогодні 18:15 287
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй
Сьогодні 17:56 3240
Україна - Вірменія 3:0. Як це було
Сьогодні 17:56 6903
Прямі трансляції

Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так

Сьогодні 21:40 101 0
Воротар прокоментував свій останній матч за збірну
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Фото Getty Images
#Андрій Пятов

Джерело - sport.ua.

Воротар збірної України Андрій Пятов, який у матчі проти Вірменії (3:0) провів останню гру у складі національної команди навіть не мріяв, що буде більше ніж 100 зустрічей.

Про це заявив сам гравець.

"Я навіть не мріяв, що буде більше ніж 100 матчів за збірну України. Але якщо все правильно робити, готуватись, то все можливо. Вважаю, що заслужив це.

Були нерви сьогодні, наче перший матч. Я щасливий, що на останній мій матч випала перемога. Дякую всім за підтримку", - сказав Пятов.

Загалом в Андрія 102 матчі за збірну України. Він побив рекорд Олександра Шовковського.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй 3013
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй 3240
Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй 977
Тоттенгем зацікавився захисником Динамо Тоттенгем зацікавився захисником Динамо 1106
Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії 1351
Україна - Вірменія 3:0. Як це було Україна - Вірменія 3:0. Як це було 6903
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3087 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116802
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5385
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168095 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22976 1
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68667 5