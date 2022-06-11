Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так

Воротар прокоментував свій останній матч за збірну

Воротар збірної України Андрій Пятов, який у матчі проти Вірменії (3:0) провів останню гру у складі національної команди навіть не мріяв, що буде більше ніж 100 зустрічей.

Про це заявив сам гравець.

"Я навіть не мріяв, що буде більше ніж 100 матчів за збірну України. Але якщо все правильно робити, готуватись, то все можливо. Вважаю, що заслужив це. Були нерви сьогодні, наче перший матч. Я щасливий, що на останній мій матч випала перемога. Дякую всім за підтримку", - сказав Пятов.

Загалом в Андрія 102 матчі за збірну України. Він побив рекорд Олександра Шовковського.