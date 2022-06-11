Леоненко: Луческу крутіше за Лобановського

Мірча Луческу має менші можливості у київському Динамо, ніж колись мав Валерій Лобановський.

Про це заявив колишній форвард киян Віктор Леоненко.

"Як на мене, то крутіше Луческу. Він не має Щербицького. Лобановський очолював Динамо за радянських часів - кого хотів, того й привозив. Луческу довів, що навіть без класних футболістів можна вигравати чемпіонат України. Також у наш час у футболістів є контракти та агенти. Якщо тренер щось наказав гравцям, їм не сподобалося, вони можуть його послати і піти. Нині працювати просто складніше. Луческу поки що справляється.

Як ви вважаєте, Роналду та Мессі змогли б грати у Лобановського? Я думаю, що вони просто втекли б від нього. Лобановський мені особисто сказав, що у Роналдо та Ширера мало ТТД і вони б у нього не грали. Я говорю: так Ширер скрізь, де грає, стабільно забиває. Але Лобановського це діє, йому головне ТТД. Тому він мені і сказав: "Забиватимеш два м'ячі в кожному матчі - гратимеш". Я постійно сміявся з наших гравців, що після кожної гри вони бігли дивитися ТТД.

Навіть Шева при Лобановському аути кидав, щоби підвищити ТТД, хоча нападники аути практично не кидають. Таке мене не влаштовувало, тому я хотів поїхати", - сказав Леоненко.