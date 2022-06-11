Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Сьогодні 17:57 512
Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа
Сьогодні 19:25 58
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
Сьогодні 19:09 87
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією
Сьогодні 18:39 234
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Сьогодні 18:15 171
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй
Сьогодні 17:56 2037
Україна - Вірменія 3:0. Як це було
Сьогодні 17:56 6168
Леоненко: Луческу крутіше за Лобановського
Сьогодні 17:39 212
Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії
Сьогодні 17:30 929
Беленюк розкритикував позицію МОК: Невже в Україні закінчилася війна?
Сьогодні 16:39 258
Прямі трансляції

Леоненко: Луческу крутіше за Лобановського

Сьогодні 17:39 212 0
Експерт порівняв двох тренерів
Леоненко: Луческу крутіше за Лобановського
#Віктор Леоненко, #Валерій Лобановський, #Мірча Луческу

Джерело - FanDay.

Мірча Луческу має менші можливості у київському Динамо, ніж колись мав Валерій Лобановський.

Про це заявив колишній форвард киян Віктор Леоненко.

"Як на мене, то крутіше Луческу. Він не має Щербицького. Лобановський очолював Динамо за радянських часів - кого хотів, того й привозив. Луческу довів, що навіть без класних футболістів можна вигравати чемпіонат України. Також у наш час у футболістів є контракти та агенти. Якщо тренер щось наказав гравцям, їм не сподобалося, вони можуть його послати і піти. Нині працювати просто складніше. Луческу поки що справляється.

Як ви вважаєте, Роналду та Мессі змогли б грати у Лобановського? Я думаю, що вони просто втекли б від нього. Лобановський мені особисто сказав, що у Роналдо та Ширера мало ТТД і вони б у нього не грали. Я говорю: так Ширер скрізь, де грає, стабільно забиває. Але Лобановського це діє, йому головне ТТД. Тому він мені і сказав: "Забиватимеш два м'ячі в кожному матчі - гратимеш". Я постійно сміявся з наших гравців, що після кожної гри вони бігли дивитися ТТД.

Навіть Шева при Лобановському аути кидав, щоби підвищити ТТД, хоча нападники аути практично не кидають. Таке мене не влаштовувало, тому я хотів поїхати", - сказав Леоненко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Вірменія 3:0. Як це було Україна - Вірменія 3:0. Як це було 6168
Стали відомі подробиці старту нового чемпіонату України Стали відомі подробиці старту нового чемпіонату України 1119
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй 2037
Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй 2924
Тоттенгем зацікавився захисником Динамо Тоттенгем зацікавився захисником Динамо 1041
Казахстанський тенісист російського походження обматюкав легендарного Маррея під час матчу (ВІДЕО 18+) Казахстанський тенісист російського походження обматюкав легендарного Маррея під час матчу (ВІДЕО 18+) 1547
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43373
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13047
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 40158 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19375
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4573
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20411 3