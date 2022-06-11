Головне
Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги
09.06.2022 23:10 1123
Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй
Сьогодні 10:01 42
Україна - Вірменія: онлайн-трансляція Ліги націй
Сьогодні 08:52 640
Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:41 638
Беленюк відібрався на чемпіонат світу
Вчора 22:40 346
Тоттенгем зацікавився захисником Динамо
Вчора 22:25 772
Стали відомі подробиці старту нового чемпіонату України
Вчора 21:11 779
Гірн: Контракт на бій Усик - Джошуа підписано
Вчора 18:24 399
Петраков розповів про кадрові проблеми збірної України
Вчора 18:09 574
Наставник Вірменії: Проти України доведеться показати максимум своїх можливостей
Вчора 17:55 370
Прямі трансляції

Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй

Сьогодні 10:01 42 0
Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому турі групи 1 дивізіону B Ліги націй зіграє (формально вдома) проти збірної Вірменії.

Матч відбудеться 11 червня в Лодзі на стадіоні ЛСК. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Індиго ТБ. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри, починаючи з 21:30.

  • В стартовому турі підопічні Петракова в гостяя мінімально перемогли команду Ірландії (0:1);
  • Вірмени зіграє вже два матчі. У першій грі виграли в Ірландії (1:0), у другій - програли Шотландії (2:0).
Коментарі ()
Популярне зараз
Степаненко більше не зіграє цього сезону Степаненко більше не зіграє цього сезону 1210
Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець Російський боєць ММА: Моє серце з Україною, путін вже мрець 19406
Мудрик визначився з новим клубом Мудрик визначився з новим клубом 1324
Ребров анонсував появу українців в Аль-Айні Ребров анонсував появу українців в Аль-Айні 805
Казахстанський тенісист російського походження обматюкав легендарного Маррея під час матчу (ВІДЕО 18+) Казахстанський тенісист російського походження обматюкав легендарного Маррея під час матчу (ВІДЕО 18+) 931
Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу 5193
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20399 3
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30510 2
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5944
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7502 1
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11779
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68664 5