Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в другому турі групи 1 дивізіону B Ліги націй зіграє (формально вдома) проти збірної Вірменії.
Матч відбудеться 11 червня в Лодзі на стадіоні ЛСК. Початок о 16:00 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Індиго ТБ. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри, починаючи з 21:30.
- В стартовому турі підопічні Петракова в гостяя мінімально перемогли команду Ірландії (0:1);
- Вірмени зіграє вже два матчі. У першій грі виграли в Ірландії (1:0), у другій - програли Шотландії (2:0).