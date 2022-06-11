Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому турі групи 1 дивізіону B Ліги націй зіграє (формально вдома) проти збірної Вірменії.

Матч відбудеться 11 червня в Лодзі на стадіоні ЛСК. Початок о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалах Футбол 1 та Індиго ТБ. Наш сайт проведе текстовий онлайн гри, починаючи з 21:30.