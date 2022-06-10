Петраков розповів про кадрові проблеми збірної України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков мав бажання грати в Лодзі.

Про це заявив сам фахівець.

"Грати у Лодзі? Так, це було моє побажання. У мене керівництво запитало: "Де ти хочеш грати?" Я кажу: "Давайте будемо в Лодзі". Тут багато наших українців працює. Пам’ятаю, говорили, що понад 6 тисяч українців тут живе та працює. Тому сказав, що краще грати в Лодзі.

Які спогади про Євро-2012? Я був на одному матчі - проти Швеції. Була гордість за країну, коли обіграли шведів. Пам’ятаю цей матч. Більше не ходив.

Степаненко вже поїхав додому, я його відпустив. Бущан поїхав додому. Соболь тільки сьогодні приступив до тренувань після простуди. І захворів Сирота, теж простуда. Зараз буде тренування, після нього побачимо, хто який має вигляд перед матчем", - сказав Петраков.