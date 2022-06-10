УЄФА може оштрафувати збірну Німеччини за порушення регламенту

Джерело - isport.ua.
УЄФА може оштрафувати німецьку футбольну спілку за порушення регламенту.
Про це повідомляє видання GiveMeSport
Напередодні колектив Хансі Фліка взяв участь у промоакція від Adidas, зігравши у жіночій формі збірної Німеччини, спробувавши таким чином підтримати дівчат перед стартом на Євро-2022. Проте, із цього вийшла ситуація з розряду "хотіли як краще, а вийшло як завжди".
Чоловіча збірна зобов'язана виступати у формі з чотирма зірками на емблемі, які символізують кількість перемог на чемпіонаті світу, тоді як жіноча національна команда грає у формі з двома зірками над логотипом місцевого футбольного союзу.
Зазначимо, що матч зі збірною Англії завершився для Бундестім із нічийним результатом - 1:1.