УЄФА може оштрафувати збірну Німеччини за порушення регламенту

Підопічні Фліка потрапили до курйозної ситуації

УЄФА може оштрафувати німецьку футбольну спілку за порушення регламенту.

Про це повідомляє видання GiveMeSport

Напередодні колектив Хансі Фліка взяв участь у промоакція від Adidas, зігравши у жіночій формі збірної Німеччини, спробувавши таким чином підтримати дівчат перед стартом на Євро-2022. Проте, із цього вийшла ситуація з розряду "хотіли як краще, а вийшло як завжди".

Чоловіча збірна зобов'язана виступати у формі з чотирма зірками на емблемі, які символізують кількість перемог на чемпіонаті світу, тоді як жіноча національна команда грає у формі з двома зірками над логотипом місцевого футбольного союзу.

Зазначимо, що матч зі збірною Англії завершився для Бундестім із нічийним результатом - 1:1.