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УЄФА може оштрафувати збірну Німеччини за порушення регламенту

Сьогодні 17:10 216 0
Підопічні Фліка потрапили до курйозної ситуації
УЄФА може оштрафувати збірну Німеччини за порушення регламенту
Фото Getty Images

Джерело - isport.ua.

УЄФА може оштрафувати німецьку футбольну спілку за порушення регламенту.

Про це  повідомляє видання GiveMeSport

Напередодні колектив Хансі Фліка взяв участь у промоакція від Adidas, зігравши у жіночій формі збірної Німеччини, спробувавши таким чином підтримати дівчат перед стартом на Євро-2022. Проте, із цього вийшла ситуація з розряду "хотіли як краще, а вийшло як завжди".

Чоловіча збірна зобов'язана виступати у формі з чотирма зірками на емблемі, які символізують кількість перемог на чемпіонаті світу, тоді як жіноча національна команда грає у формі з двома зірками над логотипом місцевого футбольного союзу. 

Зазначимо, що матч зі збірною Англії завершився для Бундестім із нічийним результатом - 1:1.

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