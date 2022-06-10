Півзахисник збірної України Тарас Степаненко не допоможе національній команді у двох останніх червневих матчах Ліги націй.

Про це заявив сам гравець.

"Колись у ретроспективі роки, проведені в боротьбі, здаватимуться вам найщасливішими. Це вираз завжди зі мною, коли важко та боляче.

Останні місяці усі мої думки про Перемогу у війні та потрапляння на чемпіонат світу. Та ці мрії були пов'язані одна з одною міцним зв‘язком, який був у мене у серці та грів душу. Потрапити до Катару - мета, яка була так близько, що ми майже зуміли до неї доторкнутися, відчути запах перемоги та подарувати найважливіше - посмішку та неймовірні позитивні емоції для українців.

Сильні люди створюють свою вдачу, а українці - дуже сильна нація. Тепер це знають в усьому світі. І у війні ми обов'язково переможемо, усі разом. І колись чемпіонат світу проведуть в Україні, я в цьому не сумніваюся.

На жаль, я не зможу допомогти збірній у матчах з Вірменією та Ірландією. Тому для мене цей сезон завершено. Ментально - найважчий сезон у моєму житті. І це дуже важкий досвід, який дає можливість зробити висновки та бути сильнішим. Все буде добре. Далі буде... Слава Україні!" - зазначив Степаненко.