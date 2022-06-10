Бєлік: У збірної України є молодь, яка замінить лідерів

Колишній форвард Шахтаря та збірної України Олексій Бєлік вважає, що матч з Ірландією, де Україна діяла резервним складом та виграла, показав, що команда має талановиту молодь.

"Матч з Ірландією вийде важким, це відчувалося. Щодо якості гри, то вона була непоганою. Але головне - перемога. У ці часи - це найголовніше. Ця перемога нам дуже допоможе у наступних поєдинках, бо ми опинилися у дуже важкому становищі після матчу з Уельсом, адже не кожен день втрачаєш путівку на ЧС, але я вважаю, що ми впоралися.

Щодо молодих гравців, то вони дуже талановиті з великим майбутнім. Але молодим на кожній грі та на кожному тренуванні треба доводити, що вони недаремно опинилися у таборі національної збірної. У матчі з Ірландією можу сказати, що вони дуже якісно зіграли. Після гри з Уельсом вони були втомлені як фізично, а й психологічно. Це було видно з гри.

Але я думаю, що вони впоралися. Ми маємо молодь, яка надалі може замінити наших лідерів", - сказав Бєлік.