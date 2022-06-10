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Шахтар пропонував новий формат УПЛ

Сьогодні 13:55 338 0
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Шахтар пропонував новий формат УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар пропонував керівництву УПЛ новий варіант проведення наступного чемпіонату.

Про це повідомляє журналіст Сергій Болотніков.

Мова йде про формат, згідно з яким після першого кола відбувається поділ команд та топ-6 та десятку решти. Топ-6 у підсумку грає два кола, а нижня десятка – одне.

Після цього:

- Два лідери розігрують чемпіонство до двох перемог;

- 5-те і 6-те місця розігрують останню путівку в єврокубки з 7-ю і 8-ю позицією;

- Дві останні команди вилітають;

- 13-те і 14-те місця грають перехідні матчі з представниками першої ліги.

За інформацією джерела, логіка Шахтаря полягала в тому, що зіграти 30 турів буде дуже важко, враховуючи пізній початок УПЛ (20 серпня) і чемпіонат світу (старт 21 листопада), під час якого теоретично проводити матчі національних ліг не дозволяється. Мало того, через зимовий ЧС графік єврокубків восени буде інтенсивніший, через що календар стане дуже насичений.

Такий формат передбачає 24-28 матчів для різних команд та більшу інтригу в чемпіонаті. Однак, клуби вирішили проголосувати за класичний формат у 2 кола.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо ділитимуть стадіон у єврокубках.

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