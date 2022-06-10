Барселона готова продати Де Йонга

Френкі де Йонг влітку може змінити клуб

Барселона готова відпустити півзахисника Френкі де Йонга у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Marca.

Англійський клуб пропонує за 25-річного хавбека 60 млн євро та ще 20 млн бонусами.

Керівництво синьо-гранатових вважає цю пропозицію надто вигідною, щоб відмовлятися від неї.

На додаток, боси Барси переконані, що за жодним іншим гравцем команди, за винятком тих, кого клуб не збирається продавати, кращих пропозицій не буде.

У 32 матчах минулого сезону Ла-Ліги де Йонг забив 3 голи та зробив 3 асисти.

Раніше Манчестер Юнайтед розпочав переговори з Барселоною щодо де Йонга.