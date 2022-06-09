Джерело - Чемпіон.
Новачок Серії А Кремонезе визначився з новим головним тренером команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ним став Массіміліано Альвіні.
Клуб деталі контракту із 52-річним фахівцем не розголошує. Однак, згідно з даними Transfermarkt, сторони підписали угоду до 30 червня 2024 року.
Попереднім місцем роботи фахівця була Перуджа, яку він залишив буквально вчора, 8 червня. Під його керівництвом команда посіла 8-е місце у турнірній таблиці Серії В із 58 набраними очками. Раніше він працював у Реджіо Аудачі, Альбінолеффі та Пістойезі.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону команда Кремонезе посіла 2-е місце та вперше за 26 років вийшла в Серію А. Раніше була інформація, що італійський клуб може очолити Андреа Пірло.
‼️ Massimiliano Alvini nuovo allenatore della Cremo 🔘🔴— U.S. Cremonese (@USCremonese) June 9, 2022
Benvenuto, mister !
⬇️COMUNICATO⬇️https://t.co/w0XGKNPY0H#forzagrigiorossi #SerieATim #WeAreCalcio #cremonese pic.twitter.com/MjuGts8l2I