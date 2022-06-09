Клуб призначив італійського фахівця

Джерело - Чемпіон.

Новачок Серії А Кремонезе визначився з новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ним став Массіміліано Альвіні.

Клуб деталі контракту із 52-річним фахівцем не розголошує. Однак, згідно з даними Transfermarkt, сторони підписали угоду до 30 червня 2024 року.

Попереднім місцем роботи фахівця була Перуджа, яку він залишив буквально вчора, 8 червня. Під його керівництвом команда посіла 8-е місце у турнірній таблиці Серії В із 58 набраними очками. Раніше він працював у Реджіо Аудачі, Альбінолеффі та Пістойезі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону команда Кремонезе посіла 2-е місце та вперше за 26 років вийшла в Серію А. Раніше була інформація, що італійський клуб може очолити Андреа Пірло.