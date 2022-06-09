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Заарештували легенду алжирського футболу

Сьогодні 17:41 222 0
Маджер підробляв бухгалтерію
Заарештували легенду алжирського футболу

Джерело - UA-футбол.

Відомий Рабах Маджер проведе найближчі 6 місяців за ґратами. 

Про це повідомляє L'Equipe.

Таке рішення ухвалив суд в Алжирі.

63-річний ексфутболіст підробляв бухгалтерські відомості, щоб протягом року отримувати державні дотації на дві газети, які йому належали, і які він насправді закрив.

Спочатку Маджеру світило півтора роки за ґратами, але суд визнав його винним лише за одним із трьох пунктів звинувачення.

Рабах Маджер був одним із топ-форвардів європейського футболу середини 80-х, вигравав КЄЧ із Порту, ​​а також є третім найкращим бомбардиром в історії алжирської збірної.

У 1993-95, 2000-02 та 2017-18 роках він брався тренувати Левів пустелі, але успіхів не досягнув.

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