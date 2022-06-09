Вірт: Перемога збірної України була важкою, але заслуженою

Гравці збірної України справились зі своїм завданням у матчі Ліги націй проти Ірландії.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт у коментарі Футбол 1.

"В першу чергу треба привітати нашу збірну з хорошим результатом. Перемога була валідольна і не була такою яскравою, як проти Шотландії. Вона була важкою, але заслуженою.

Тут можемо повернутися одразу ж до везіння – те що у нас не було проти Уельса. Немає багато гольових моментів, і ми забиваємо з роздягальні гол, коли залітає з центра поля цей штрафний. І плюс, як Лунін переводив м’яч у перекладину.

Я вважаю, що хлопці справилися зі своєю задачею. До 75-ї хвилини контролювали весь хід, а у кінцівці грали на результат", - сказав Вірт.