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Вірт: Перемога збірної України була важкою, але заслуженою

Сьогодні 14:55 157 0
Юрій Вірт прокоментував перемогу збірної України над Ірландією
Вірт: Перемога збірної України була важкою, але заслуженою
#Вірт, #Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України справились зі своїм завданням у матчі Ліги націй проти Ірландії.

Про це розповів головний тренер Вереса Юрій Вірт у коментарі Футбол 1.

"В першу чергу треба привітати нашу збірну з хорошим результатом. Перемога була валідольна і не була такою яскравою, як проти Шотландії. Вона була важкою, але заслуженою. 

Тут можемо повернутися одразу ж до везіння – те що у нас не було проти Уельса. Немає багато гольових моментів, і ми забиваємо з роздягальні гол, коли залітає з центра поля цей штрафний. І плюс, як Лунін переводив м’яч у перекладину. 

Я вважаю, що хлопці справилися зі своєю задачею. До 75-ї хвилини контролювали весь хід, а у кінцівці грали на результат", - сказав Вірт.

Нагадаємо, збірна України переграла Ірландію у Лізі націй.

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