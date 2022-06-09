Головне
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй
Вчора 23:41 924
Ірландія - Україна 0:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 632
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:54 932
Ірландія - Україна 0:1: Як це було
Вчора 23:40 20714
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт
Вчора 23:28 10311
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй
Вчора 23:11 2239
Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять
Вчора 20:40 465
Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк
Вчора 17:25 326
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Вчора 11:25 2600
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
06.06.2022 13:27 786
Прямі трансляції

Сабо: Нехай Петраков і далі працює зі збірною України

Сьогодні 14:14 207 0
Йожеф Сабо прокоментував гру збірної України у плей-оф кваліфікації на ЧС-2022
Сабо: Нехай Петраков і далі працює зі збірною України
#Йожеф Сабо

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Йожеф Сабо оцінив виступ збірної України у плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Футбол 1.

"Не маю до збірної та Петракова жодних претензій. Я дивився всі ігри нашої команди, які вона провела на зборах та у плей-оф. Ну не дається він нам, боженька не хоче нам допомогти, нічого не можемо зробити. Але нашим хлопцям не має бути соромно за ті ігри, які вони провели в Шотландії та Уельсі. У Шотландії команда провела дуже гарну гру. Коли я ще тренував, то спеціалісти, які були трохи старшими, казали: "Покажи мені свою середню лінію, і я скажу, яка у вас команда".

Щодо гри з Уельсом, то наш тренерський штаб бачив і знав, що вони грають другим номером, від оборони, на контратаках. Можливо, не треба було пресингувати на половині поля збірної Уельсу. Варто було затягнути їх до себе, і тоді вже ми грали б другим номером, на контратаках. Уельс міг забити другий та третій м'яч, коли виходили в контратаки, але наші хлопці виглядали дуже добре. У нас є команда, є молоді хлопці, які ростуть.

Кожного вечора лягаю і плачу через війну, тому що такого не могло бути в нашій державі. Що ми такого зробили, що на нас напали? Дуже важко це пережити. Дай Боже, щоб наші солдати витримали це, адже бачимо, що робить росія. Не знаю, як би я поводив себе, якби був тренером або футболістом в цей час. Дуже важко, помирають наші молоді хлопці, дітей вивозять кудись до сибіру. 

Нехай Петраков і далі працює зі збірною. Я його добре знаю, працював із ним у Федерації футболу. Він молодець, розумний. Я бачив, що він нормально спілкується з усіма хлопцями. Тож не треба чіпати, у нас є команда, молодь, яка щодня росте. Дуже важко пережити те, що ми не потрапили на чемпіонат світу, я розумію. Але треба жити далі, вигравати війну з росією та гнати їх не в москву, а в сибір", - сказав Сабо.

Нагадаємо, збірна України переграла Ірландію у Лізі націй.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна 0:1: Як це було Ірландія - Україна 0:1: Як це було 20714
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй 2239
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт 10311
Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО 6313
Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією 2406
Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 2155
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 30446
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116734
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5332
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72295 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20094
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18929