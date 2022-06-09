Сабо: Нехай Петраков і далі працює зі збірною України

Український тренер Йожеф Сабо оцінив виступ збірної України у плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Футбол 1.

"Не маю до збірної та Петракова жодних претензій. Я дивився всі ігри нашої команди, які вона провела на зборах та у плей-оф. Ну не дається він нам, боженька не хоче нам допомогти, нічого не можемо зробити. Але нашим хлопцям не має бути соромно за ті ігри, які вони провели в Шотландії та Уельсі. У Шотландії команда провела дуже гарну гру. Коли я ще тренував, то спеціалісти, які були трохи старшими, казали: "Покажи мені свою середню лінію, і я скажу, яка у вас команда".

Щодо гри з Уельсом, то наш тренерський штаб бачив і знав, що вони грають другим номером, від оборони, на контратаках. Можливо, не треба було пресингувати на половині поля збірної Уельсу. Варто було затягнути їх до себе, і тоді вже ми грали б другим номером, на контратаках. Уельс міг забити другий та третій м'яч, коли виходили в контратаки, але наші хлопці виглядали дуже добре. У нас є команда, є молоді хлопці, які ростуть.

Кожного вечора лягаю і плачу через війну, тому що такого не могло бути в нашій державі. Що ми такого зробили, що на нас напали? Дуже важко це пережити. Дай Боже, щоб наші солдати витримали це, адже бачимо, що робить росія. Не знаю, як би я поводив себе, якби був тренером або футболістом в цей час. Дуже важко, помирають наші молоді хлопці, дітей вивозять кудись до сибіру.

Нехай Петраков і далі працює зі збірною. Я його добре знаю, працював із ним у Федерації футболу. Він молодець, розумний. Я бачив, що він нормально спілкується з усіма хлопцями. Тож не треба чіпати, у нас є команда, молодь, яка щодня росте. Дуже важко пережити те, що ми не потрапили на чемпіонат світу, я розумію. Але треба жити далі, вигравати війну з росією та гнати їх не в москву, а в сибір", - сказав Сабо.