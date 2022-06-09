Алексіс Санчес може повернутися у Барселону

Алексіс Санчес після відходу з Інтера може повернутися у Барселону, у складі якої він уже грав із 2011 по 2014 роки.

Про це повідомляє telecomasia.net.

Наставнику каталонців Хаві подобається різнобічність Алексіса. Як відомо, чилієць здатний зіграти відразу на кількох позиціях атакувальної лінії.

За Інтер Санчес встиг забити 20 голів та оформив 23 гольові паси. За Барсу свого часу він забив 46 голів та оформив 37 гольових пасів.

Раніше повідомлялося, що Дембеле близький до переходу в Челсі.