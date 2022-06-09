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Петраков пояснив радикальні зміни у стартовому складі збірної України

Сьогодні 09:11 98 0
Олександр Петраков прокоментував зміни в команді
Петраков пояснив радикальні зміни у стартовому складі збірної України
Фото - УАФ
#Олександр Петраков

Джерело - uaf.ua.

Збірна України була вимушена провести ротацію складу після важкого матчу проти Уельсу.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Ми тільки 5 червня провели дуже складний матч з Уельсом. Щоб не завдати шкоди хлопцям, щоб вони не отримали якусь травму, я вирішив дати зіграти молодим виконавцям, які не грали. Я задоволений тим, що вони вийшли й зіграли. Багато гравців дебютували на офіційному рівні.

Будемо розбирати помилки, але я задоволений самовіддачею молодих футболістів, їхнім ставленням до гри. Задоволений результатом. Це такий позитив після того, що трапилося з Уельсом. Ми перегорнули сторінку. Не заглядаємо в минуле, а рухаємося вперед", - відзначив Петраков.

Нагадаємо, збірна України переграла Ірландію у Лізі націй.

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