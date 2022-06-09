Петраков окреслив завдання збірної України у Лізі націй

Джерело - Чемпіон.
Збірна України повинна повернутися у дивізіон А Ліги націй.
Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.
"В національній збірній апріорі не може бути першого та другого складів. Це не перший та другий склад, а хлопці, які мало грали. Я їм дав ігровий час. Вони вийшли та зіграли. Буде хороша конкуренція. А першого та другого складів у збірній немає, не може бути такого.
А завдання – повернутися в дивізіон А Ліги націй та вийти на Євро-2024 в Німеччині", – сказав Петраков.
Нагадаємо, збірна України переграла Ірландію у Лізі націй.