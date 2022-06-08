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Шиндер перейшов до команди з 5-го дивізіону Німеччини

Вчора 22:55 171 0
Умови контракту з 34-річним нападником не повідомляються
Шиндер перейшов до команди з 5-го дивізіону Німеччини
#Антон Шиндер

Джерело - Tribuna.com.

Колишній нападник Минаю Антон Шиндер перейшов до Аммерталю.

Про це повідомляє ONetz.de.

Команда виступає у п’ятому дивізіоні Німеччини. Раніше Шиндер грав під керівництвом Юргена Шміда, який наразі очолює Аммерталь, у Яну Регенсбурзі у сезоні 2009/10.

Умови контракту з 34-річним нападником не повідомляються.

Окрім Минаю та Яна, раніше Шиндер грав за Швабах, Олімпік, Кішварду, Тобол, Амкар, Ворсклу, Чорноморець, Шахтар, Таврію, Аален та Гройтер Фюрт.

Раніше Минай проведе благодійний матч зірок.

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