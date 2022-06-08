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Наставник збірної Португалії: Ніхто і ніколи не зможе замінити Роналду

Сьогодні 21:25 80 0
Сантуш віддав належне легенді
Наставник збірної Португалії: Ніхто і ніколи не зможе замінити Роналду
Фото Getty Images
#Кріштіану Роналду

Джерело - Sapo Desporto.

У збірній Португалії Рафаелю Леау та будь-хто інший не зможе замінити у футболі Кріштіану Роналду.

Про це заявив наставник команди Фернанду Сантуш.

"Вони не грають на одній і тій же позиції, у цьому сенсі він не має наступника.

Ніхто у футболі не замінить Кріштіану Роналду, і погано ставити в цю ситуацію Рафаела Леау. Він має бути Рафаелом Леау. 

Він знаходиться тут, тому що заслуговує на це, якщо ти перебуваєш у збірній у віці 21 або 22 років, то це тому, що ти - її майбутнє. Збірна, безумовно, розраховуватиме на нього в майбутньому, в чому і полягатиме довголіття команди ", - зазначив Сантуш.

Раніше Роналду був визнаним найкращим гравцем року у Манчестер Юнайтед.

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