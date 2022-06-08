Наставник збірної Португалії: Ніхто і ніколи не зможе замінити Роналду

Джерело - Sapo Desporto.
У збірній Португалії Рафаелю Леау та будь-хто інший не зможе замінити у футболі Кріштіану Роналду.
Про це заявив наставник команди Фернанду Сантуш.
"Вони не грають на одній і тій же позиції, у цьому сенсі він не має наступника.
Ніхто у футболі не замінить Кріштіану Роналду, і погано ставити в цю ситуацію Рафаела Леау. Він має бути Рафаелом Леау.
Він знаходиться тут, тому що заслуговує на це, якщо ти перебуваєш у збірній у віці 21 або 22 років, то це тому, що ти - її майбутнє. Збірна, безумовно, розраховуватиме на нього в майбутньому, в чому і полягатиме довголіття команди ", - зазначив Сантуш.
Раніше Роналду був визнаним найкращим гравцем року у Манчестер Юнайтед.