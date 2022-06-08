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Миколенко: Україна несправедливо вилетіла до Ліги B

Сьогодні 12:30 84 0
Захисник прокоментував підготовку до матчу проти Ірландії.
Миколенко: Україна несправедливо вилетіла до Ліги B
#Ліга націй УЄФА, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України планує повернутися до Ліги А Ліги націй УЄФА.

Про це розповів оборонець національної команди Віталій Миколенко.

"Після вчорашнього перельоту ми відновлювались, а сьогодні на нас чекало одне тренування. Приступили до роботи.

Про попередній матч ми вже забули, бо треба рухатися далі. Зараз перед нами стоїть завдання повернутися до Ліги A, бо ми несправедливо вилетіли до Ліги B.

Я вважаю, що ми мали залишатися в найвищому дивізіоні, тому зараз будемо займатися виправленням цього прикрого факту.

У Дубліні класний стадіон, а завтра на нього ще й прийдуть уболівальники підтримувати нас та суперників. Сподіваюсь, що буде аншлаг.

Ніколи ще не грали проти Ірландії. Була теорія, нам було представлено команду суперників. Уже три гри поспіль граємо проти британців. Буде черговий бій", — заявив Миколенко.

Матч Ірландія — Україна відбудеться 8 червня, о 21:45 за київським часом.

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