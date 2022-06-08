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Воронін відреагував на можливість входження у тренерський штаб Герти

Сьогодні 10:30 170 0
Андрій Воронін прокоментував інформацію про працевлаштування у Герті
Воронін відреагував на можливість входження у тренерський штаб Герти
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Воронін, #Герта

Джерело - football24.ua.

Український тренер Андрій Воронін не працюватиме асистентом Сандро Шварца у Герті.

Про це розповів сам фахівець.

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"Герта і Берлін завжди залишаться в моєму серці. Мене вже привітали з поверненням, але це було передчасно.

Можливо, одного разу я повернуся, але не зараз", – розповів Воронін.

Нагадаємо, Шварц офіційно очолив Герту минулого тижня. Команда перемогла Гамбург у стикових матчах та зберегла прописку в Бундеслізі на наступний сезон.

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