Воронін відреагував на можливість входження у тренерський штаб Герти

Джерело - football24.ua.
Український тренер Андрій Воронін не працюватиме асистентом Сандро Шварца у Герті.
Про це розповів сам фахівець.
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"Герта і Берлін завжди залишаться в моєму серці. Мене вже привітали з поверненням, але це було передчасно.
Можливо, одного разу я повернуся, але не зараз", – розповів Воронін.
Нагадаємо, Шварц офіційно очолив Герту минулого тижня. Команда перемогла Гамбург у стикових матчах та зберегла прописку в Бундеслізі на наступний сезон.