Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
05.06.2022 20:56 1324
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Сьогодні 16:12 1223
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Вчора 13:27 557
Бабич покинув Кривбас
Вчора 12:25 413
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Вчора 12:09 16954
Вернидуб може очолити Кривбас
Вчора 11:16 848
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Вчора 09:31 218786
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
05.06.2022 23:41 1511
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
05.06.2022 23:09 429
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
05.06.2022 22:36 1026
Прямі трансляції

Гасперіні не покинув Аталанту і запропонував три вектори розвитку клубу

Сьогодні 21:42 94 0
Наставник бергамасків залишився на своїй посаді
Гасперіні не покинув Аталанту і запропонував три вектори розвитку клубу
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не покинув клуб.

Про це наставник бергамасків повідомив на пресконференції.

"Вчора вийшли повідомлення щодо майбутньої відставки. Зі мною ніхто не говорив про це. Я ніколи не відступав. Я не йду сьогодні. Але клубу потрібно ухвалити деякі рішення, ґрунтуючись на багатьох компонентах. Я бачу три шляхи. Перший - шукати підсилення, ТОП-футболістів, які одразу зможуть підняти цінність нашої команди. Або ж ми прагнемо до омолодження складу".

  АктуальноАталанта та Лаціо цікавляться Майконом

"Інший спосіб - робити або мало, або зовсім нічого не робити, залишатися там, де ми знаходимося і говорити: "Добре, давайте рухатися далі". Рішення мають бути прийняті за цими трьома філософіями", - сказав Гасперіні.

Нагадаємо, Д’Аміко став спортивним директором Аталанти.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй 1223
Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли Циганков підписав угоду з братом Гвардіоли 745
Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер 1380
Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє 796
Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 965
Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй 770
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72274 2
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24444
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11920
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15626
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12364 2
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58302