Гасперіні не покинув Аталанту і запропонував три вектори розвитку клубу

Наставник бергамасків залишився на своїй посаді

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не покинув клуб.

Про це наставник бергамасків повідомив на пресконференції.

"Вчора вийшли повідомлення щодо майбутньої відставки. Зі мною ніхто не говорив про це. Я ніколи не відступав. Я не йду сьогодні. Але клубу потрібно ухвалити деякі рішення, ґрунтуючись на багатьох компонентах. Я бачу три шляхи. Перший - шукати підсилення, ТОП-футболістів, які одразу зможуть підняти цінність нашої команди. Або ж ми прагнемо до омолодження складу".

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"Інший спосіб - робити або мало, або зовсім нічого не робити, залишатися там, де ми знаходимося і говорити: "Добре, давайте рухатися далі". Рішення мають бути прийняті за цими трьома філософіями", - сказав Гасперіні.

Нагадаємо, Д’Аміко став спортивним директором Аталанти.