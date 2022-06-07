Селезньов, Кополовець та Кобін зіграють у благодійному матчі Миная

Зіграє команда футболістів проти українських зірок

Джерело - Чемпіон.

Визначилися склади команд, які проведуть благодійний матч 12 червня.

Про це повідомляє пресслужба Миная.

Команда футболістів зіграє проти українських зірок.

Футболістів представлять Євген Селезньов, Тарас Михалик, Василь Кобін, Олексій Полянський, Михайло Кополовець та інші.

За зірок зіграють ведучий Олександр Педан, співак Тамерлан, дует Творчі, блогер Мурафа, ведучий та продюсер телеканалів Футбол Олександр Денісов, актор та гуморист Євген Янович.

Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Ціна квитків з 6 по 11 червня - 250 грн; в день матчу - 350 грн.

Зустріч відбудеться 12 червня на стадіоні Минай в Ужгороді. Початок - о 15:00 за київським часом.