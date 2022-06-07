Ірландія - Україна. Новий старт у Лізі Націй. Заряджай на своїх!

Джерело - Чемпіон.

У збірної України немає часу на розчарування, рефлексію та спроби переосмислити, що стало причиною поразки на "Кардіфф Сіті" арені в фіналі плей-оф за вихід на Чемпіонат світу 2022 (0:1). В Катар їде Вельс, а синьо-жовті одразу отримують новий челлендж у вигляді старту в групі В Ліги націй. Це футбол. Це професіоналізм. Це надзвичайно складний календар ігор, який сприймався б значно позитивніше, якби Україна все ж здобула путівку на ЧС, але тепер команді Петракова потрібно просто продовжувати робити свою роботу.

Отже, 8 червня. 21:45. "Авіве Стедіум". Ірландія – Україна. Це буде перша зустріч команд. Так складалося, що "синьо-жовті" регулярно грали з Північною Ірландією, а от в Дублін ще не навідувалися. Тож свого роду на нас чекає історична подія. Власне про ірландців з Белфасту у нас не найкращі спогади, а от команда Стівена Кенні хоч і теж атлетична та міцна збірна, все ж виглядає більш слабким суперником.

Аналітики першого легального букмекера Parimatch Ukraine оцінюють шанси нашої збірної на перемогу у 29.27%, шанси Ірландії – у 40.07%, та те, що матч закінчиться нічиєю – у 30.66%.

У попередньому розіграші Ліги націй "зелена армія" була близька до пониження в класі. У квартеті з Уельсом, Фінляндією та Болгарією ірландці тричі програли та тричі зіграли унічию у шести зустрічах. На їхнє щастя, Болгарія з чотирма поразками виступила ще гірше і стала останньою. У відборі на чемпіонат світу Ірландія не була конкурентом сербам та португальцям, та фінішувала третьою у своєму квінтеті. Власне Ірландія вже стартувала у цьогорічному розіграші Ліги націй, і мінімально програла матч Вірменії (1:0), і наразі іде останньою в групі.

Щодо України, то "синьо-жовті" опинилися в дивізіоні В за вкрай суперечливих причин. Перемога над Швейцарією могла гарантувати українцям пролонгацію прописки в еліті Ліги націй. Але санітарні служби Люцерна, де мав проходити матч, заборонили його проведення через те, що у кількох гравців нашої збірної було діагностовано COVID-19. Відповідно – технічна поразка і виліт в дивізіону А. Україна оскаржувала рішення, але все залишилося без змін. Тож зараз вже у команди Петракова є задача знову опинитися серед найкращих. Теоретично у групі з Ірландією, Вірменією та Шотландією українці повинні брати своє. З іншого боку саме зараз "синьо-жовті" виснажені морально, лідери відіграли два надважкі матчі плей-офф ЧС, тож в матчі з Ірландією ми точно побачимо зовсім іншу Україну, і по виконавцям і по стилю гри. І чи піде це на користь команді, покаже поле. За тиждень українці мають зіграти одразу три матчі Ліги націй. Два з них проти Ірландії. До того ж за нинішніх обставин домашньою ареною для нас стане стадіон у польському Лодзі.

Тепер все залежить від характеру та бажання українців, від налаштування та готовності і надалі битися за герб на футболці і за країну. Заряджай на нашу збірну разом з Parimatch Ukraine! Народжені в Україні – заряджені перемагати!