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Лукаку наполягає на трансфері в Інтер

Сьогодні 15:55 196 0
Форвард хоче піти з Челсі
Лукаку наполягає на трансфері в Інтер
Фото - gettyimages
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Ромелу Лукаку

Джерело - tribuna.com.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку продовжує наполягати на переході в Інтер.

Про це повідомив журналіст Джанлука ді Марціо у своїй колонці для Corriere della Sera.

Бельгієць робить все можливе для здійснення свого бажання. Він попросив керівництво Челсі відпустити його у 2-річну оренду, якщо лондонцям не вдасться домовитися з Інтером щодо повноцінного трансферу.

Челсі досі не виплатив міланцям всю суму за підписання Лукаку минулого літа (приблизно 115 млн євро). Сам форвард станом на сьогодні готовий піти на значне скорочення зарплати задля повернення в Серію А.

У сезоні-2021/22 Лукаку провів 44 матчі за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер.

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