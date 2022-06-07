Бразильський нападник повернеться у Динамо

Нападник Динамо Беніто завершує свої виступи у хорватській Гориці.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Орендна угода Беніто підійшла до завершення і сторони вирішили її не продовжувати. Динамівець приєднався до Гориці у серпні минулого року. За цей час він відіграв 5 матчів у всіх турнірах, результативними діями не вирізнявся.

Нагадаємо, що нігерієць став гравцем Динамо у лютому 2020 року, перейшовши з російського Тамбова. З того часу Беніто не зміг закріпитися в першій команді киян, лише один раз вийшовши на поле у ​​чемпіонаті України. У сезоні-2020/21 "біло-сині" віддавали його в оренду в донецький Олімпік.

Контракт Беніто із Динамо розрахований до 30 червня 2023 року.