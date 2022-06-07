АПЛ відмовиться від угоди з російським транслятором

У росії не будуть транслювати АПЛ

Англійська Прем’єр-ліга розірве угоду щодо трансляції матчів чемпіонату на російському телеканалі Матч ТВ.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на Sportsmail.

Про припинення співпраці з холдингом Матч стане відомо цього тижня. Також весною АПЛ відмовилася транслювати лігу на сервісі Okko.

Okko володів правами на показ в росії з 2019 року, а Матч ТВ придбали ліцензію на сезон 2022/23 минулого літа. Сума угоди оцінювалася в 43 млн фунтів.

Нагадаємо, Довбик зацікавив клуб АПЛ.