Дешам: Ліга націй – це наш шанс підготуватися до чемпіонату світу

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підсумував матч з Хорватією (1:1) у Лізі націй.

Про це розповів сам французький фахівець.

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"Загалом я задоволений, але не повністю. Ми могли подвоювати нашу перевагу, але в кінці пропустили та втратили перемогу. Все ж, результат задовільний. Ліга націй – це наш шанс підготуватися до чемпіонату світу та випробувати всі можливості, які в нас є. Ми використовуємо цей турнір найкращим чином", – сказав Дешам.