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Дешам: Ліга націй – це наш шанс підготуватися до чемпіонату світу

Сьогодні 10:40 121 0
Дешам прокоментував нічию з Хорватією
Дешам: Ліга націй – це наш шанс підготуватися до чемпіонату світу
#Дешам, #Збірна Франції, #Ліга націй УЄФА

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підсумував матч з Хорватією (1:1) у Лізі націй.

Про це розповів сам французький фахівець.

Актуально: Хорватія - Франція 1:1. Огляд матчу

"Загалом я задоволений, але не повністю. Ми могли подвоювати нашу перевагу, але в кінці пропустили та втратили перемогу. Все ж, результат задовільний. Ліга націй – це наш шанс підготуватися до чемпіонату світу та випробувати всі можливості, які в нас є. Ми використовуємо цей турнір найкращим чином", – сказав Дешам.

Після двох зіграних турів Франція посідає третє місце в групі з Данією, Австрією та Хорватією. В стартовому матчі підопічні Дешама програли Данії.  

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