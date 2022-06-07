Артета пообіцяв Зінченку місце в півзахисті - ЗМІ

Олександр Зінченко може змінити клуб

Головний тренер Арсенала Мікель Артета пообіцяв Олександру Зінченку шанс проявити себе в півзахисті в разі трансферу.

Про це повідомляє Mirror.

Таким чином іспанський фахівець має намір переконати гравця Манчестер Сіті перейти саме в Арсенал, а не у Вест Гем, який також цікавиться українцем.

Раніше стало відомо, що "молотобійці" розглядають Зінченка як конкурента Аарону Крессвелу на лівому фланзі захисту.

Зінченко прийматиме рішення щодо свого майбутнього вже після матчів національної збірної України в Лізі наці.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер.