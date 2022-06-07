Лунін зацікавив клуб Ла-Ліги

Джерело - ua-football.com.
Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів іспанського Ельче.
Про це повідомляє La Razon.
"Біло-зелені" шукають конкурента для Едгара Бадії та мають намір підписати воротаря з досвідом виступів у Ла-Лізі.
Крім Луніна, у списку іспанців знаходяться ще 5 потенційних кандидатів - Фернандо Пачеко (Алавес), Жоеля Роблеса (вільний агент після Бетісу), Айтор Фернандес і Дані Карденаса (обидва - Леванте), та Альваро Фернандеса (Уеска).
Нагадаємо, Реал хоче продовжити контракт з Луніним перед тим як віддати в оренду.