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Лунін зацікавив клуб Ла-Ліги

Сьогодні 09:42 236 0
Андрій Лунін влітку може змінити клуб
Лунін зацікавив клуб Ла-Ліги
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Ельче, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - ua-football.com.

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів іспанського Ельче.

Про це повідомляє La Razon.

"Біло-зелені" шукають конкурента для Едгара Бадії та мають намір підписати воротаря з досвідом виступів у Ла-Лізі.

Крім Луніна, у списку іспанців знаходяться ще 5 потенційних кандидатів - Фернандо Пачеко (Алавес), Жоеля Роблеса (вільний агент після Бетісу), Айтор Фернандес і Дані Карденаса (обидва - Леванте), та Альваро Фернандеса (Уеска).

Нагадаємо, Реал хоче продовжити контракт з Луніним перед тим як віддати в оренду.

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