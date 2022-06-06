Гасперіні може оголосити про відхід з Аталанти

Італійський наставник проведе позачергову прес-конференцію 7 червня

Джерело - Sport Mediaset.

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні проведе завтра, 7 червня, позачергову пресконференцію.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Тема зустрічі зі ЗМІ не розкривається, але, можливо, 64-річний фахівець оголосить, що покидає свою посаду.

У такому разі Аталанта розглядатиме запрошення Ігора Тудора, який лишився без роботи після закінчення контракту з Вероною.

Також як варіант темою прес-конференції називають роз’яснення Гасперіні ситуації в клубі, в якому відбуваються деякі кадрові перестановки на рівні менеджменту та керівництва.

Нагадаємо, Д’Аміко став спортивним директором Аталанти.