Гасперіні може оголосити про відхід з Аталанти

Джерело - Sport Mediaset.
Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні проведе завтра, 7 червня, позачергову пресконференцію.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
Тема зустрічі зі ЗМІ не розкривається, але, можливо, 64-річний фахівець оголосить, що покидає свою посаду.
У такому разі Аталанта розглядатиме запрошення Ігора Тудора, який лишився без роботи після закінчення контракту з Вероною.
Також як варіант темою прес-конференції називають роз’яснення Гасперіні ситуації в клубі, в якому відбуваються деякі кадрові перестановки на рівні менеджменту та керівництва.
Нагадаємо, Д’Аміко став спортивним директором Аталанти.