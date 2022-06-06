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Зоря підшукала заміну Скрипнику

Сьогодні 12:40 146 0
Патрік ван Леувен може повернутися в Україну
Зоря підшукала заміну Скрипнику
#Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Нідерландський тренер Патрік ван Леувен може очолити Зорю.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Ван Леувен вже працював в Україні – був керівником академії Шахтаря. Також має досвід роботи на посаді функціонера у Феєнорді й Маккабі Тель-Авів. Останнім місцем роботи Патріка був якраз ізраїльський клуб, який він тренував з грудня 2020-го по жовтень 2021 року.

Нагадаємо, Зоря завершила сезон 2021/22 на четвертій сходинці УПЛ й виборола право грати у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Зоря вже має нового тренера.

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