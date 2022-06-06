Манчестер Юнайтед готує трансфер тен Гаг

Манчестер Юнайтед має намір посилити центр захисту 22-річним гравцем Ювентуса Маттейсом де Лігтом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нідерландський футболіст – пріоритетна мета МЮ у літнє трансферне вікно.

Новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг особисто зацікавлений у послугах Де Лігта, з яким він працював у Аяксі.

Ювентус не хоче продавати основного футболіста і готовий продовжити контракт із ним у розмірі 125 млн євро.

Минулого сезону Де Лігт зіграв у 42 матчах Ювентуса, забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу. Його контракт із б'янконері розрахований до 2024 року.