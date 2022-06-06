Бейл: Це найбільший успіх в історії валлійського футболу

Збірна Вельсу досягла найбільшого успіху в історії валійського футболу, коли переграла Україну у матчі за вихід на ЧС-2022.

Про це розповів лідер збірної Уельсу Гарет Бейл підбив підсумки протистояння, в якому його команда здобула путівку на Мундіаль

"Це найбільший успіх в історії валлійського футболу. Усі ми в захваті. Ось у чому полягають наші мрії і заради чого ми розпочинали свій шлях. Ця перемога – для всіх наших дивовижних уболівальників. Неможливо словами описати такі почуття.

Останні кілька тижнів я мало що міг через спазму в спині і просто робив те, що було в моїх силах. Я залишив на полі всього себе", - розповів Бейл.