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Бейл: Це найбільший успіх в історії валлійського футболу

Сьогодні 11:30 147 0
Гарет Бейл підбив підсумки протистояння з Україною
Бейл: Це найбільший успіх в історії валлійського футболу
#Гарет Бейл

Джерело - isport.ua.

Збірна Вельсу досягла найбільшого успіху в історії валійського футболу, коли переграла Україну у матчі за вихід на ЧС-2022.

Про це розповів лідер збірної Уельсу Гарет Бейл підбив підсумки протистояння, в якому його команда здобула путівку на Мундіаль

"Це найбільший успіх в історії валлійського футболу. Усі ми в захваті. Ось у чому полягають наші мрії і заради чого ми розпочинали свій шлях. Ця перемога – для всіх наших дивовижних уболівальників. Неможливо словами описати такі почуття.

Останні кілька тижнів я мало що міг через спазму в спині і просто робив те, що було в моїх силах. Я залишив на полі всього себе", - розповів Бейл.

Нагадаємо, збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

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