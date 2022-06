Півзахисник Барселони стане гравцем Брюгге

Бельгійський Брюгге підпише півзахисника Барселони Феррана Жуджлу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 6 мільйонів євро + бонуси. На наступному тижні клуби можуть офіційно оголосити про трансфер.

Також вказано, що всі необхідні документи вже оформлені. Гравець також пройшов медогляд.

Deal set to be signed, Ferran Jutglá joins Club Brugge from Barcelona for €6m plus add ons. Paperworks and medical ready, to be completed soon. 🇧🇪🤝 #FCB



Announcement could take place next week. https://t.co/Ny3lZxwrnf