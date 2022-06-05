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Півзахисник Барселони стане гравцем Брюгге

Сьогодні 23:25 92 0
Сума трансферу складе 6 мільйонів євро + бонуси
Півзахисник Барселони стане гравцем Брюгге
#Барселона, #Брюгге

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський Брюгге підпише півзахисника Барселони Феррана Жуджлу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 6 мільйонів євро + бонуси. На наступному тижні клуби можуть офіційно оголосити про трансфер.

Також вказано, що всі необхідні документи вже оформлені. Гравець також пройшов медогляд.

Раніше Салах домовився з Барселоною про перехід на правах вільного агента.

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