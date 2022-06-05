Луческу: Президент Стяуа допоміг прийняти 250 українських біженців

Наставник київського Динамо Мірча Луческу вдячний президенту Стяуа Джіджі Бекалі за допомогу, надану українцям.

Про це заявив сам фахівець.

"Коли я усвідомив, що більше не корисний в Україні, то покинув країну і допоміг це зробити іншим з їхніми сім’ями. Загалом 90 людей, більшість з них зараз живуть в Бухаресті, де ми тренуємось.

Тут я почав тиснути на адміністрацію та Федерацію, щоб забрати футболістів з України, особливо молодих, щоб вони могли грати. Маю подякувати Бекалі, який дуже мені допоміг та прийняв 250 людей.

Ми зіграли 21 матч з початку січня - 18 перемог та 3 нічиї. Кількість перемог виглядає незначною, але це дуже важливо. Це допомагає нам бути конкурентними, допомагає нашій моралі", - сказав Луческу.