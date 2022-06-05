Ротань: У нас є серйозні травми

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про готовність своєї команди до матчу кваліфікації на Євро-2023 проти Північної Македонії.

"Стан у хлопців нормальний. Існують невеликі пошкодження після минулої гри з Фарерськими островами, але це нормально. Тепер ми відновлюємося. На жаль, є й серйозні травми. У нас випав захисник Батагов за три дні до матчу. У нього надрив задньої поверхні стегна. Під час матчу із Фарерськими островами травмувався Дідик. Він вибув 7-10 днів. Ми викликали центрального захисника Дубка.

Ми добре пам'ятаємо перший матч із Північною Македонією. Тоді ми грали внічию та були дуже розчаровані. Команда заслуговувала на перемогу. Багато розгубили моментів і пропустили у другому таймі нелогічний гол. Було тяжко, але хлопці повернулися в гру та створили ще кілька моментів. Підвела реалізація. На цей раз потрібно довести матч до логічного завершення", - сказав Ротань.