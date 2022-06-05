Збірна Мальти переграла Сан-Марино: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи 2 Ліги D Ліги націй УЄФА збірна Сан-Марино приймала Мальту.

Гості святкували перемогу з рахунком 2:0.

Ліга націй УЄФА

2 тур, 5 червня

Ліга D, група 2

Сан-Марино - Мальта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Бусуттіл, 0:2 - 75 Гіллом’є

Сьогодні, 5 червня, у Лізі націй буде зіграно ще вісім матчів:

Ліга С, група 4

19:00. Гібралтар - Північна Македонія

Ліга С, група 2

19:00. Кіпр - Північна Ірландія

Ліга А, група 2

21:45. Португалія - Швейцарія

21:45. Чехія - Іспанія

Ліга В, група 4

21:45. Сербія - Словенія

21:45. Швеція - Норвегія

Ліга С, група 4

21:45. Болгарія - Грузія

Ліга С, група 2

21:45. Косово - Греція