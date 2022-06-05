Збірна Мальти переграла Сан-Марино: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У матчі 2-го туру групи 2 Ліги D Ліги націй УЄФА збірна Сан-Марино приймала Мальту.
Гості святкували перемогу з рахунком 2:0.
Ліга націй УЄФА
2 тур, 5 червня
Ліга D, група 2
Сан-Марино - Мальта 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Бусуттіл, 0:2 - 75 Гіллом’є
Сьогодні, 5 червня, у Лізі націй буде зіграно ще вісім матчів:
Ліга С, група 4
19:00. Гібралтар - Північна Македонія
Ліга С, група 2
19:00. Кіпр - Північна Ірландія
Ліга А, група 2
21:45. Португалія - Швейцарія
21:45. Чехія - Іспанія
Ліга В, група 4
21:45. Сербія - Словенія
21:45. Швеція - Норвегія
Ліга С, група 4
21:45. Болгарія - Грузія
Ліга С, група 2
21:45. Косово - Греція