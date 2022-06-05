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Уельс – Україна. Фінал на виживання! Заряджай на нашу збірну!

Сьогодні 14:17 161 0
Уельс – Україна. Фінал на виживання! Заряджай на нашу збірну!

Джерело - Чемпіон.

5 червня. 19:00. Кардіфф. "Кардіфф Сіті" арена. Новий час і місце для здійснення нашої футбольної мрії. Збірна України за крок до виходу у фінальну частину Чемпіонату світу, що відбудеться у Катарі вже цієї осені. Стартовий матч у групі В, куди теоретично може потрапити команда Петракова, заплановано на 21 листопада. Але для того, щоб у клітинці розкладу ЧС навпроти США з’явився напис Україна, нам потрібно перемагати Уельс.

3-1 у матчі з Шотландією – це красива, впевнена, важлива та безперечно заслужена перемога збірної. Більше того, Україна, склад якої можна було передбачити майже на 100%, здивувала своєю впевненістю, швидкостями, високим пресингом і холоднокровністю. Це та сама збірна, яка пропускала на останній хвилині матчу в Казахстані, це та сама збірна, яка виграла всього два матчі у відбірковій групі до ЧС-2022, і тепер це збірна, яка домінувала, витримала навалу шотландців в середині другого тайму та показала командну злагодженість і фантастичну індивідуальну майстерність. Браво Ярмоленко, браво Маліновський, Зінченко, Мудрик, браво команда, та браво Петраков. Після матчу з Шотландією майже кожен сказав про те, наскільки вони були готові до будь-якого рішення суперника, і це безперечно заслуга тренерського штабу.

На підготовку до матчу в Уельсом часу не так багато, як до півфіналу плей-офф. На щастя для українців валійці сповідують схожий до шотландського стиль футболу: силовий, з хорошою реалізацією стандартів, високими м’ячами та готовністю віддати ініціативу супернику. З невеликим "але". Насправді, доволі великим: і за антропометричними показниками у 185 см зросту та 80 кг ваги, і за ігровою потужністю – це Гарет Бейл. І у випадку зі збірною Уельсу слова про те, що Гарет більше гольфіст, ніж футболіст не підходять. Він найкращий бомбардир збірної з 38 голами та другий після Кріса Гантера (108) гравець, що зіграв найбільше матчів за "драконів" (102). Не варто забувати і про ще одну зірку Уєльсу Аарона Ремзі з його талантом віддати останній пас. Півзахисник реанімував своє кар’єру у Рейнджерс, з якими взяв срібло чемпіонату Шотландії та дійшов до фіналу цьогорічної Ліги Європи. Ну а про темну магію голів Ремзі знає кожен футбольний вболівальник. Але, мабуть, не цього разу, Аароне!

Україна та Уєльс зустрічалися тричі. У 2000-2001 роках збірні змагалися в одній групі за вихід на чемпіонат світу-2002. Команди двічі зіграли 1-1. Була ще мінімальна перемога України в товариському матчі на "Олімпійському" в березні 2016го. Забивав Ярмоленко, але ні Ремзі, ні Бейл того разу в Київ не приїхали.

Аналітики першого легального букмекера Parimatch Ukraine оцінюють шанси нашої збірної на перемогу у 34.89%, шанси Уельсу – у 33.66%, та те, що матч закінчиться нічиєю – у  31.45%.

Для валійців матч проти України надважливий. Вони не відчували смак чемпіонатів світу 64 роки. Єдиний раз "дракони" підкорювали Мундіаль у 1958му та дійшли до чвертьфіналу. У відборі до Катару вони програли лише один матч – збірній Бельгії. А в півфіналі плей-офф перемогли Австрію завдяки дублю Бейла. Райян Гіггз не став навантажувати своїх лідерів у червневому товариському матчі з Польщею, валійці програли, але це жодним чином не вплинуло на їхню підготовку до фіналу плей-офф. Місія – перемогти.

Місія України – у словах Олександра Зінченка. "Це буде гра не про тактику, не про фізичний стан, це буде гра на виживання. Всі будуть битися до кінця, бо ми граємо за свою країну". Заряджай на нашу збірну разом з Parimatch Ukraine! Народжені в Україні – заряджені перемагати!

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