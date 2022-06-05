Клуб хоче змінити трансферну стратегію, щоб більше залучати в команду французьких гравців

Джерело - Le Parisien.

Головний тренер Ніцци Крістоф Галтьє може замінити Маурісіо Почеттіно в ПСЖ.

Про це повідомляє Le Parisien.

Аргентинський наставник буде звільнений у найближчі дні.

Новий спортивний директор Луїш Кампуш вважає саме Галтьє основним кандидатом. Вони разом працювали в Ліллі і стали чемпіонами Франції.

Також, клуб хоче змінити трансферну стратегію, щоб більше залучати в команду французьких гравців.

При цьому керівництво ставить завдання виграти Лігу чемпіонів у найближчі два роки.

Нагадаємо, Моурінью може очолити ПСЖ.