Джерело - Le Parisien.
Головний тренер Ніцци Крістоф Галтьє може замінити Маурісіо Почеттіно в ПСЖ.
Про це повідомляє Le Parisien.
Аргентинський наставник буде звільнений у найближчі дні.
Новий спортивний директор Луїш Кампуш вважає саме Галтьє основним кандидатом. Вони разом працювали в Ліллі і стали чемпіонами Франції.
Також, клуб хоче змінити трансферну стратегію, щоб більше залучати в команду французьких гравців.
При цьому керівництво ставить завдання виграти Лігу чемпіонів у найближчі два роки.
Нагадаємо, Моурінью може очолити ПСЖ.