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Галтьє – основний кандидат на посаду тренера ПСЖ

Сьогодні 09:08 218 0
Клуб хоче змінити трансферну стратегію, щоб більше залучати в команду французьких гравців
Галтьє – основний кандидат на посаду тренера ПСЖ
#Галтьє, #Ніцца, #Почеттіно, #ПСЖ, #Луїш Кампуш

Джерело - Le Parisien.

Головний тренер Ніцци Крістоф Галтьє може замінити Маурісіо Почеттіно в ПСЖ.

Про це повідомляє Le Parisien.

Аргентинський наставник буде звільнений у найближчі дні.

Новий спортивний директор Луїш Кампуш вважає саме Галтьє основним кандидатом. Вони разом працювали в Ліллі і стали чемпіонами Франції.

Також, клуб хоче змінити трансферну стратегію, щоб більше залучати в команду французьких гравців.

При цьому керівництво ставить завдання виграти Лігу чемпіонів у найближчі два роки.

Нагадаємо, Моурінью може очолити ПСЖ.

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