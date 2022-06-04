Бейл: Наші серця з українськими дітьми та українським народом

Форвард збірної Уельсу Гарет Бейл відреагував на російське вторгнення в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

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"Ми розуміємо, які жахливі речі відбуваються в Україні. Наші серця з українськими дітьми, родинами та з українським народом. Ми відчували себе жахливо в цей час і не могли зробити дуже багато. Але завтра буде футбольний матч, і ми хочемо виграти його", – відзначив Бейл.