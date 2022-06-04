Головне
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
Вчора 09:27 3258
Україна здобула першу медаль на Grand Slam з дзюдо у Тбілісі
Сьогодні 20:37 158
Свьонтек виграла Ролан Гаррос-2022
Сьогодні 17:20 464 3
На матчі Вельс - Україна працюватимуть іспанські арбітри
Сьогодні 10:21 430
Збірна України достроково вийшла у Фінал Чотирьох
Вчора 21:55 1250
Деха здобула золото чемпіонату Європи з важкої атлетики
Вчора 21:11 502
Вербич покинув Легію
02.06.2022 21:25 1328
Ярмоленко: Ми знали, як грати проти Шотландії
02.06.2022 21:16 906
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу
02.06.2022 19:23 4949
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон
02.06.2022 19:01 1427
Прямі трансляції

Бейл: Наші серця з українськими дітьми та українським народом

Сьогодні 22:12 67 0
Гарет Бейл прокоментував матч проти збірної України
Бейл: Наші серця з українськими дітьми та українським народом
#Бейл

Джерело - tribuna.com.

Форвард збірної Уельсу Гарет Бейл відреагував на російське вторгнення в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022

"Ми розуміємо, які жахливі речі відбуваються в Україні. Наші серця з українськими дітьми, родинами та з українським народом. Ми відчували себе жахливо в цей час і не могли зробити дуже багато. Але завтра буде футбольний матч, і ми хочемо виграти його", – відзначив Бейл.

Матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок о 19:00 за київським часом.

Читайте також: Петраков: Збірна України думає, як зробити щасливими фанів та ЗСУ

Коментарі ()
Популярне зараз
Нідерланди розгромили Бельгію, Данія переграла Францію. Результати матчів Ліги націй Нідерланди розгромили Бельгію, Данія переграла Францію. Результати матчів Ліги націй 1286
Кобін: "Суддям в Україні повинні платити не менше 10 тисяч доларів на місяць" ВІДЕО Кобін: "Суддям в Україні повинні платити не менше 10 тисяч доларів на місяць" ВІДЕО 792
Промоутер Камбососа надав Україні безкоштовні права на трансляцію бою з Хейні Промоутер Камбососа надав Україні безкоштовні права на трансляцію бою з Хейні 609
"Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО "Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО 647
Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 1913
Ігнатенко прибув у розташування збірної України Ігнатенко прибув у розташування збірної України 658
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15545 12
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 14961
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9911 3
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28689 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12980
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19290