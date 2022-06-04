Бейл: Наші серця з українськими дітьми та українським народом

Джерело - tribuna.com.
Форвард збірної Уельсу Гарет Бейл відреагував на російське вторгнення в Україну.
Про це розповів сам футболіст.
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"Ми розуміємо, які жахливі речі відбуваються в Україні. Наші серця з українськими дітьми, родинами та з українським народом. Ми відчували себе жахливо в цей час і не могли зробити дуже багато. Але завтра буде футбольний матч, і ми хочемо виграти його", – відзначив Бейл.
Матч Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок о 19:00 за київським часом.
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