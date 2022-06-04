Петраков виділив силу збірної Уельсу

Уельс є зіграною командою, яка має в складі гравців світового рівня.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

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"Дуже сильно зіграна команда. Я бачу дуже гарну роботу тренерського штабу Роба Пейджа. Є багато гравців світового рівня — Ремзі, Бейл, Джеймс. У нас також непогана команда. Завтра дві збірні поборються за вихід на чемпіонат світу. Думаю, що буде гарна гра, яка сподобається вболівальникам. А як воно буде, я не прогнозую ніколи", - розповів Петраков.