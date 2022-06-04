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Петраков виділив силу збірної Уельсу

Сьогодні 19:39 291 0
Олександр Петраков прокоментував матч проти Уельсу
Петраков виділив силу збірної Уельсу
#Олександр Петраков, #раунд плей-офф до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Уельс є зіграною командою, яка має в складі гравців світового рівня.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков.

Актуально: Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022

"Дуже сильно зіграна команда. Я бачу дуже гарну роботу тренерського штабу Роба Пейджа. Є багато гравців світового рівня — Ремзі, Бейл, Джеймс. У нас також непогана команда. Завтра дві збірні поборються за вихід на чемпіонат світу. Думаю, що буде гарна гра, яка сподобається вболівальникам. А як воно буде, я не прогнозую ніколи", - розповів Петраков.

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