Забарний оцінив шанси збірної України на вихід на ЧС-2022

Збірна України думає тільки про перемогу у маті плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Уельсу.

Про це розповів оборонець національної команди Ілля Забарний у коментарі Футбол NEWS.

"Було дуже важко виходити на поле, скажу чесно. Виходили для нашої країни, для наших хлопців, хотіли подарувати лише перемогу.

У нас є достатньо часу, щоб відновитися. 4 дні між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові.

Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі. Не дивлюся наперед, не знаю, що буде далі. Хочу, щоб в моїй країні закінчилась війна. Більшість думок про це", – сказав Забарний.