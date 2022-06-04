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Забарний оцінив шанси збірної України на вихід на ЧС-2022

Вчора 23:13 183 0
Ілля Забарний прокоментував матч проти Уельсу
Забарний оцінив шанси збірної України на вихід на ЧС-2022
#Ілля Забарний, #раунд плей-офф до ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України думає тільки про перемогу у маті плей-оф кваліфікації на ЧС-2022 проти Уельсу.

Про це розповів оборонець національної команди Ілля Забарний у коментарі Футбол NEWS.

"Було дуже важко виходити на поле, скажу чесно. Виходили для нашої країни, для наших хлопців, хотіли подарувати лише перемогу.

У нас є достатньо часу, щоб відновитися. 4 дні між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові.

Перш за все, я думаю тільки про перемогу в матчі. Не дивлюся наперед, не знаю, що буде далі. Хочу, щоб в моїй країні закінчилась війна. Більшість думок про це", – сказав Забарний.

Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022

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